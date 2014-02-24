Форма поиска по сайту

24 февраля 2014, 02:31

"Локомотив" забил чемпиону Норвегии 15 безответных мячей

Главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук и игрок команды Роман Шишкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Локомотив" на тренировочном сборе в Испании провел контрольный матч с действующим чемпионом Норвегии "Стремсгодсетом". Подопечные Леонида Кучука буквально камня на камне не оставили от соперника, разгромив его со счетом 15:0.

Пять мячей у московской команды забил Даме Н'Дойе, а четыре мяча - Максим Григорьев. Хет-трик оформил Роман Павлюченко. По одному мячу в свой актив записали Мбарк Буссуфа, Алексей Миранчук и Александр Самедов.

Стоит отметить, что тренерский штаб "Стремсгодсета" на 85-й минуте принял решение о досрочном завершении матча.

футбол Локомотив сборы товарищеские матчи

