Сайт "Спартака" атаковали хакеры

Сайт московского "Спартака" атаковали хакеры. Ночью на главной странице появилось сообщение на турецком языке с призывом извиниться перед турецким народом. По предварительным данным, сайт взломали болельщики турецкого "Фенербахче"

Официальный сайт московского футбольного клуба "Спартак" подвергся хакерской атаке. В ночь на четверг на главной странице сайта появилось сообщение на турецком языке, призывающее москвичей извиниться перед турецким народом.

Как сообщает "Интерфакс", атака могла быть совершена болельщиками стамбульского "Фенербахче" - соперника "красно-белых" по четвертому отборочному раунду Лиги чемпионов. Причиной этого мог стать инцидент во время первой встречи команд в Москве 21 августа, когда фанаты "Спартака" сожгли на трибунах "Лужников" портрет турецкого военачальника Кемаля Ататюрка.

На момент написания новости сайт футбольного клуба оставался недоступен.

Напомним, матч Лиги чемпионов между командами "Спартак" и "Фенербахче" состоялся на стадионе "Лужники" 21 августа. Москвичи одержали победу со счетом 2:1.

Ответная игра состоится в Стамбуле 29 августа.