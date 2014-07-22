Лучший бомбардир ЧМ-2014 стал футболистом "Реала"

Хамес РодригесФото: asm-fc.com

Форвард сборной Колумбии Хамес Родригес перешел из французского "Монако" в мадридский "Реал". Контракт с лучшим бомбардиром ЧМ-2014 заключен на шесть лет, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Презентация нового игрока пройдет во вторник вечером. При этом официально сумма трансфера Родригеса не сообщается. По некоторым данным, она составляет 80 млн евро.

Хамес Родригес родился 12 июля 1991 года в колумбийской Кукуте. Свою карьеру он начал в клубе "Энвигадо". Здесь в 2004 году в составе молодежной команды он выиграл Кубок Пони, а во второй половине 2006 года дебютировал в основном составе клуба. В том же году он начал играть в составе юношеской сборной страны, за которою провел 11 игр и забил 8 мячей.

В январе 2008 года Хамес Родригес перешел в аргентинский клуб "Банфилд", а в декабре 2010 года одного из самых перспективных игроков Южной Америки заполучил португальский клуб "Порту". Контракт был заключен на 6 лет, однако это не помешало французскому "Монако" в 2013 году перекупить Родригеса.

На прошедшем чемпионате мира по футболу в Бразилии Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей в пяти матчах.