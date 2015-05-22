Феликс Магат. Фото: fifa.com

Бывший главный тренер "Баварии" и "Вольфсбурга" Феликс Магат может возглавить московский "Спартак", сообщает портал Sport.oe24.at.

По информации издания, столичный клуб предложил немецкому специалисту контракт с зарплатой в 3 миллиона евро год. При этом 61-летний тренер был близок к тому, чтобы подписать контракт с "Аустрией", но сейчас сделка с австрийским клубом может сорваться.

Феликс Магат возглавлял мюнхенскую "Баварию" с 2004 по 2007 год. Он является единственным тренером в истории немецкого футбола, которому дважды подряд покорялся "золотой дубль" - победа во внутреннем чемпионате и выигрыш кубка Германии.

Последним клубом Магата был "Фулхэм", с которым специалист вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона "Спартак" покинет нынешний наставник команды Мурат Якин. Под руководством швейцарского специалиста девятикратные чемпионы после 28 туров набрали 43 очка и занимают лишь 6-е место в турнирной таблице.