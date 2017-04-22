"Спартак" проиграл "Ростову" в чемпионате России по футболу

Фото: ТАСC/Артем Коротаев

Лидер чемпионата России по футболу московский "Спартак" потерпел поражение от "Ростова" в матче 24-го тура.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Два гола забил Александр Бухаров, еще один – Александр Гацкан. На 76-й минуте матча с поля удалили капитана "Спартака" Дениса Глушакова. В следующем туре 25 апреля "Спартак" сыграет с "Уралом", а "Ростов" – с "Уфой".

Московский "Локомотив" в субботу сыграл вничью с пермским "Амкаром". Матч закончился со счетом 3:3. Петербургский "Зенит", в свою очередь, обыграл дома "Урал" (2:0).

За шесть туров до завершения чемпионата "Спартак" продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, опережая ЦСКА на 7 очков, а "Зенит" – на 8.