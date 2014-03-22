Столичный "Спартак" на выезде крупно уступил "Краснодару"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги московский "Спартак" на выезде крупно уступил "Краснодару" - 0:4

Хозяева поля смогли открыть счет уже в самом начале игры. На 4-й минуте экс-игрок "Спартака" бразилец Ари нанес мощный удар, и мяч рикошетом от ноги голкипера "красно-белых" Артема Реброва попал в ворота. Форвард "Краснодара" на этом не остановился и через пять минут отличился вновь, воспользовавшись ошибкой обороны и вратаря гостей.

Однако это был не последний гол в первом тайме. На 31-й минуте точным ударом с линии штрафной Вандерсон сделал счет 3:0. Окончательный результат во второй половине игры установил все тот же Ари, оформивший хет-трик.

Эта победа позволила "Краснодару" подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Столичная команда осталась на третьем месте. При этом в случае победы московского "Динамо" спартаковцы опустятся на четвертое место.