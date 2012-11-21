Около 50 человек задержаны на матче между "Спартаком" и "Барселоной"

На матче "Спартак" - "Барселона" задержано более 60 человек

Полицейские накануне задержали около 50 человек в ходе футбольного матча между московским "Спартаком" и испанской "Барселоной", передает РИА Новости со ссылкой на Центр специального назначения ГУМВД России по столице.

"За различные административные правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории задержано около 50 человек", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее появилась информация о задержании во время игры более 60 болельщиков "Локомотива" у стадиона Лужники. Они пытались провоцировать болельщиков "Спартака" на массовую драку.

Напомним, матч "Спартак" -"Барселона" в Москве завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. После вчерашнего поражения "красно-белые" потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.