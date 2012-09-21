Болельщики столичного "Динамо" напали на базу клуба в Новогорске

Фото: fanstyle.ru

Около десяти болельщиков московского "Динамо" в ночь на пятницу атаковали базу клуба в Новогорске. Нападение сопровождалось пиротехническим шоу. Недовольные выступлением "бело-голубых" в этом сезоне фанаты оставили после себя надпись на асфальте: "Не позорьте имя "Динамо".

Также болельщики разбросали листовки, обращенные к игрокам столичной команды, сообщает Fanstyle.ru.

"Что вам не хватает, чтобы играть и выигрывать. Все возможные земные блага у вас в достатке. Деньги есть. Тренировочная база одна из лучших в России, если не лучшая", - пишут в листовках разгневанные фанаты.

Болельщики потребовали от руководства наладить игру и исправить положение, в противном случае, они обещают "серьезные меры".

"В случае, если "Динамо" покинет премьер-лигу по итогам сезона, чего ни разу не было в истории клуба, вы все сбежите, как крысы с тонущего корабля, оставив болельщиков утопать в болоте. Без малейших перспектив на былое величие. И этого мы вам не простим и никогда не забудем. Запомните это, пока не поздно, и еще есть возможность все исправить. Если вас на это не может мотивировать руководство и тренеры, то это сделаем мы. И методы у нас будут посерьезнее", - грозятся фанаты.

Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало сезон, набрав всего три очка в восьми матчах. Подопечные Дана Петреску занимают последнюю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Из еврокубков "бело-голубые" вылетели, уступив "Штутгарту".