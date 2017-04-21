"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов

Фото: AP/Martin Meissner

Определились пары полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов-2016/17. Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Ньоне.

Первую пару составят два мадридских клуба – "Реал" и "Атлетико", одолевшие на предыдущей стадии "Баварию" и "Лестер". Первая встреча пройдет в испанской столице на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 2 мая, ответная игра намечена на 10 мая – она состоится на стадионе "Висенте Кальдерон".

В другом полуфинале сыграют "Монако" и итальянский "Ювентус", первая встреча пройдет в Монако 3 мая, ответная – 9 мая в Турине.

Финал турнира пройдет 3 июня в Кардиффе. По результатам жеребьевки, номинальным хозяином финала будет победитель пары "Монако" – "Ювентус".