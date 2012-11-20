Форма поиска по сайту

20 ноября 2012, 18:31

Футбольный Кубок конфедераций-2017 может пройти в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Для проведения Кубка конфедераций 2017 года оргкомитет "Россия 2018" выбрал Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. В декабре кандидатуры рассмотрит исполком ФИФА, тогда и будет принято окончательное решение, рассказал министр спорта Роррии Виталий Мутко.

Предполагается, что в Москве матчи пройдут на стадионе "Спартак", сообщает "Интерфакс".

Отметим, в Кубке конфедераций участвуют победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также действующий чемпион мира и команда страны-организатора.

