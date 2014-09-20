Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2014, 22:08

Спорт

Гол Хурадо принес "Спартаку" ничью в игре с "Тереком"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче восьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги столичный "Спартак" не смог переиграть на своем поле грозненский "Терек". Игра, состоявшаяся на стадионе "Открытие Арена", завершилась вничью - 1:1.

Гостям удалось распечатать ворота "красно-белых" в начале игры. На 14-й минуте Жозе Маурисио со штрафного не оставил шансов голкиперу Артему Реброву.

Подопечные Мурата Якина смогли отыграться лишь в компенсированное ко второму тайме время, когда цели достиг удар полузащитника Хосе Хурадо.

Таким образом, после восьми туров в активе "Спартака" 16 очков, москвичи занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче "красно-белых" ожидает гостевой поединок с лидером первенства - петербургским "Зенитом", одержавшим восемь побед на старте сезона.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Спартак Терек

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика