Гол Хурадо принес "Спартаку" ничью в игре с "Тереком"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче восьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги столичный "Спартак" не смог переиграть на своем поле грозненский "Терек". Игра, состоявшаяся на стадионе "Открытие Арена", завершилась вничью - 1:1.

Гостям удалось распечатать ворота "красно-белых" в начале игры. На 14-й минуте Жозе Маурисио со штрафного не оставил шансов голкиперу Артему Реброву.

Подопечные Мурата Якина смогли отыграться лишь в компенсированное ко второму тайме время, когда цели достиг удар полузащитника Хосе Хурадо.

Таким образом, после восьми туров в активе "Спартака" 16 очков, москвичи занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче "красно-белых" ожидает гостевой поединок с лидером первенства - петербургским "Зенитом", одержавшим восемь побед на старте сезона.