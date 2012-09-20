Московский "Спартак" уступил "Барселоне" на "Камп Ноу"

Московский "Спартак" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов уступил "Барселоне" на "Камп Ноу" - 2:3. По ходу встречи "красно-белые" вели в счете, но не сумели удержать преимущество.

Первый тайм прошел с огромным игровым преимуществом каталонцев. Они практически непрерывно владели мячом.

На 14-й минуте счет во встрече был открыт. Тельо ушел от Кирилла Комбарова и мощно пробил в дальний угол ворот москвичей. Дикань не сумел дотянуться до мяча.

Через 15 минут спартаковцам удалось отыграться. Помог подопечным Унаи Эмери защитник "Барселоны" Дани Алвеш, который срезал мяч в свои ворота после прострела Эменике.

На перерыв команды ушли при равном счете.

Во второй половине встречи картина происходящего не изменилась. "Спартак" отбивался, каталонцы почти все время контролировали мяч и угрожали воротам "красно-белых".

На 59-й минуте москвичи вышли вперед. В результате контратаки Ромуло вышел один на один с Вальдесом и переиграл голкипера "Барселоны".

Но вели в счете спартаковцы недолго. Через 12 минут Лионель Месси забил гол в оставленные Диканем ворота после того, как Тельо прорвался с фланга, обыграв двух защитников.

Ещё через 10 минут "Барселона" вышла вперед. Месси сделал дубль, поразив ворота после изящной комбинации каталонцев.

В оставшееся время "Спартак" пытался сравнять счет, но реальных моментов у ворот испанского клуба создано не было.

После первого тура, москвичи занимают четвертое место в группе, следующую игру "Спартак" проведет 2 октября в "Лужниках" против "Селтика".