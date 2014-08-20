"Спартак" получит 4 млн евро за переход Рохо из "Спортинга" в "МЮ"

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" выплатит лиссабонскому "Спортингу" за переход защитника сборной Аргентины по футболу Маркоса Рохо 20 миллионов евро, из которых 4 миллиона получит бывший клуб футболиста московский "Спартак", информирует "Р-Спорт".

Отмечается, что "Спортинг" также получит 20% от возможной следующей продажи Рохо, если сумма трансфера аргентинца превысит 23 миллиона евро.

Также в рамках сделки "Спортинг" бесплатно арендовал на один сезон полузащитника сборной Португалии и "МЮ" Нани.

Напомним, что Рохо выступал в московском "Спартаке" с 2010 по 2012 годы, откуда перешел в "Спортинг". В июле 24-летний футболист в составе сборной Аргентины, основным игроком которой он был, стал серебряным призером чемпионата мира в Бразилии.