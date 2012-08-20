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20 августа 2012, 13:49

"Спартак" попросил болельщиков отказаться от файеров на матче

футбол Лига чемпионов Спартак

Фотос сайта spartak.com

В преддверии матча "Спартак" - "Фенербахче" руководство столичного клуба попросило болельщиков проявить уважение к участникам матча, не использовать пиротехнику и не бросать на поле посторонние предметы. Матч Лиги чемпионов состоится в "Лужниках" 21 августа.

"Наш клуб обращается к вам с убедительной просьбой во время матча соблюдать организованность и порядок, отказаться от использования пиротехники, не бросать посторонние предметы на поле, уважительно относиться к участникам матча и болельщикам команды-соперника", – говорится в заявлении на сайте футбольного клуба.

Руководство "Спартака" просит болельщиков помнить, что любое правонарушение чревато не только денежными штрафами, но и серьезными дисциплинарными санкциями со стороны УЕФА.

Футбольный клуб также рекомендует приходить на стадион заблаговременно, поскольку на матче ожидается большое количество зрителей.

Напомним, футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА между московским "Спартаком" и стамбульским "Фенербахче" состоится 21 августа на стадионе "Лужники". Игра начнется в 20.00.

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