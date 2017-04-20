Дизайнера формы для волонтеров на Кубок конфедераций выберут на аукционе

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Дизайнера формы для волонтеров Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу-2018 определят с помощью городского электронного аукциона, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Победителю конкурса предстоит разработать не менее четырех вариантов дизайна экипировки для предстоящих футбольных турниров. Должно быть изготовлено более восьми тысяч комплектов формы.

Волонтерам Кубка конфедераций предоставят ветрозащитную куртку, две футболки поло, брюки-шорты, кепку, сумки и значок. К чемпионату мира к этому комплекту добавятся кроссовки.

Заявки на участие можно подать до 2 мая. Победителя определят 10 мая.

Накануне стартовал последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций. Все желающие могут приобрести билеты как на сайте ФИФА, так и купить их непосредственно в билетных центрах организации, которые открылись в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.