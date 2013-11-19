Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла Южную Корею

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче, который прошел в Дубае. Подопечные Фабио Капелло выиграли со счетом 2:1.

Первыми в матче отличились футболисты Южной Кореи. Уже на 6-й минуте после подачи углового Ким Шин-Вук отправил мяч в ворота, которые защищал дебютант сборной России Юрий Лодыгин.

Однако выровнять положение россияне смогли уже через 6 минут - прострел Самедова вдоль ворот замкнул нападающий Федор Смолов. Отметим, что для игрока "Динамо" этот гол стал первым с ноября 2012 года.

Вывел сборную России вперед полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. На 59-й минуте "железнодорожник" выиграл силовую борьбу в штрафной площади и отправил головой мяч в нижний угол ворот.

В оставшееся время команды голов больше не забили, и матч завершился победой российской команды.

Напомним, что 16 ноября сборная России сыграла вничью с командой Сербии - 1:1.