Московское "Динамо" сыграло вничью с грозненским "Тереком"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" в матче 24-го тура российской футбольной Премьер-лиги сыграло на выезде вничью с "Тереком". Поединок, проходивший в Грозном, завершился со счетом 0:0.

Московский клуб продлил беспроигрышную серию до четырех встреч, а грозненская команда, в свою очередь, не может победить в третьем матче подряд.

После этого матча "Динамо" набирает 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Терек", на счету которого 30 баллов, расположился на девятой строчке.

В следующем туре подопечные Станислава Черчесова 26 апреля сыграют в гостях с "Ростовом".