"Локомотив" обыграл "Терек" в первом матче под руководством Божовича

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

В матче 10-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Локомотив", проводивший первую игру под руководством Миодрага Божовича, обыграл "Терек" - 2:1.

Открыть счет "железнодорожники" смогли в самом начале встречи. После длинной передачи с фланга Годзюр и Семенов не разобрались в ситуации, и защитник срезал мяч в сторону своих ворот. Расторопней всех оказался Ниассе, с близкого расстояния поразивший ворота соперника.

Сенегальский форвард "Локомотива" поучаствовал также в ответном мяче "Терека". После подачи с углового никто из защитников не смог выбить мяч далеко. Чорлука пытался это сделать, но угодил в Ниассе, от которого мяч и влетел в сетку.

Однако москвичи смогли вырвать победу на 73-й минуте матча. Кудряшов сбил Самедова в штрафной, ударив полузащитника по ногам. Одиннадцатиметровый реализовал Роман Павлюченко, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 15 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.