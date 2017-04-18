Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 21:30

ФИФА выбирает девиз для сборной России на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

ФИФА открыла голосование по выбору девиза для сборной России по футболу на Кубке конфедераций, сообщается на официальном сайте организации.

Выбрать можно один из трех вариантов: "Будь верен своей команде!", "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Голосование продлится с 18 апреля по 2 мая. Участвовать в нем могут все футбольные болельщики.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. Это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Подробнее о Кубке конфедераций, его участниках и матчах – в материале m24.ru.

Сюжеты: Кубок конфедераций – 2017 , Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
футбол голосования девизы Кубок Конфедераций FIFA 2017 новости спорта

