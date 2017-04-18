ФИФА выбирает девиз для сборной России на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

ФИФА открыла голосование по выбору девиза для сборной России по футболу на Кубке конфедераций, сообщается на официальном сайте организации.

Выбрать можно один из трех вариантов: "Будь верен своей команде!", "Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!" и "Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!".

Голосование продлится с 18 апреля по 2 мая. Участвовать в нем могут все футбольные болельщики.