Новым главным тренером московского "Динамо" стал Дан Петреску

ИТАР-ТАСС

Новым главным тренером московского футбольного клуба "Динамо" назначен румынский специалист Дан Петреску, на днях разорвавший контракт с краснодарской "Кубанью".

Это решение было принято на заседании совета директоров столичной команды. Соглашение с Петреску заключено сроком на три года, сообщил агентству "Р-Спорт" председатель совета директоров "Динамо", первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

Напомним, что "бело-голубые" крайне неудачно стартовали в чемпионате России, потерпев четыре поражения кряду. После разгрома от московского "Спартака" со счетом 0:4 бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин подал в отставку. Его обязанности временно исполнял известный в прошлом футболист столичного клуба Дмитрий Хохлов.