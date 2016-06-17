Полиция Кельна отпустила одного российского фаната

фото: SOLO/Zuma

Полиция Кельна примерно отпустила задержанного в аэропорту города россиянина, шестого из группы "футбольных хулиганов", устроивших накануне драку с испанскими туристами на одной из площадей города, сообщают РИА Новости.

Молодого человека освободили, так как не смогли установить его связи с произошедшим в четверг нападением. Решения по остальным пятерым пока нет, они находятся в предварительном заключении.

Пятерых граждан РФ задержали 16 июня в центре города, шестого – в аэропорту при попытке вылететь на Ибицу. Прокуратура Кельна потребовала арестовать пятерых задержанных болельщиков сборной России.

По словам представителя местной полиции, ордер на арест прокуратура запросила по подозрению задержанных в нанесении туристам тяжких телесных повреждений.

Уже сегодня подозреваемые должны предстать перед судьей, который проверит законность их содержания под стражей. На данный момент правоохранительные органы Кельна разыскивают очевидцев произошедшего.

Помимо этого, проверяется возможное участие задержанных в беспорядках в Марселе во время игры сборных Англии и России – билеты на матчи с англичанами и словаками были обнаружены у мужчин при обыске.