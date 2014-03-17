Провал "Спартака" в Кубке России и завершение Паралимпиады в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Вылет московского "Спартака" из розыгрыша Кубка России и выступление московских клубов в плей-офф КХЛ, завершение Паралимпийских игр в Сочи и приговор президенту "Баварии", а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В Кубке России стало еще одним столичным футбольным клубом меньше. 12 марта "Спартак" бесславно завершил свой поход за национальным кубком, уступив на своем поле клубу второго российского дивизиона "Тосно". В матче с заведомо более слабым соперником подопечные Валерия Карпина не продемонстрировали то, за счет чего собирались обыгрывать гостей. Да, москвичи больше владели мячом, имели небольшое преимущество, но этого оказалось недостаточно.

На 71-й минуте реальный шанс отличиться имел форвард "красно-белых" Юра Мовсисян, мяч после его удара угодил в штангу. А за несколько минут до конца второго тайма уже Андрей Мурнин своим ударом сотряс каркас спартаковских ворот. В итоге, для выявления победителя командам понадобилось дополнительное время, где Валентин Филатов принес гостям победу.

Юра Мовсисян. Фото: ИТАР-ТАСС

Набирает обороты после зимней "спячки" чемпионат России по футболу. Центральным матчем 21-го тура стал поединок между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", лишившимся итальянского тренера Лучано Спаллетти. Единственный гол в игре на 32-й минуте забил армеец Георги Миланов, который удачно исполнил штрафной удар. Поражение "сине-бело-голубых" дало шанс "Локомотиву" упрочить свое лидерство в турнирной таблице. Однако на выезде в Перми "железнодорожники" не смогли распечатать ворота местного Амкара – 0:0. Таким образом, отрыв от питерцев увеличился лишь на 1 очко и составляет 3 балла.

Вничью сыграл и еще один московский клуб – "Динамо". Команда Дана Петреску разошлась миром с Кубанью – 1:1. Выйти на чистое второе месте в турнирной таблице может сегодня "Спартак". Проигравшие в прошлом туре грозненскому "Тереку", "красно-белые" попробуют реабилитироваться перед своими болельщиками в домашнем матче с "Анжи". В случае победы спартаковцы наберут 42 очка и будут отставать от "Локомотива" на 2 балла.

Продолжаются матчи плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. В начале прошлой недели завершил свое выступление в этом сезоне столичный ЦСКА. Москвичи проиграли своим петербургским одноклубникам четыре матча подряд и отправились на каникулы значительно раньше запланированного. Крайне драматичным получился последний четвертый поединок. По ходу игры "красно-синие" вели в счете сначала 2:0, а затем 4:2, но игрокам СКА дважды удавалось сравнять счет. А в начале первого овертайма победную шайбу забросил форвард питерцев Алексей Поникаровский.

Фото: ИТАР-ТАСС

Тяжелым первый раунд игр на вылет получается для столичного "Динамо". Действующий обладатель Кубка Гагарина натолкнулся на серьезное сопротивление ярославского "Локомотива", занявшего в регулярном чемпионате 8-е место. В настоящее время счет в серии равный – 3:3. По три победы команды одержали в домашних матчах. Решающий поединок пройдет сегодня, 17 марта, в Москве.

Из других результатов плей-офф отметим "сухую" победу пражского "Льва" в серии с "Медвешчаком" (4:0), и неожиданный выход в полуфинал на Востоке "Сибири", сломившей сопротивление казанского "Ак Барса" (4:2). До последнего седьмого матча затянулась серия "Донбасса" и рижского "Динамо", а также "Салавата Юлаева" с "Торпедо". В следующий раунд уже прошли магнитогорский "Металлург" и астанинский "Барыс".



Продолжает удачное выступление в Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА. На сей раз подопечные Этторе Мессины камня на камне не оставили от сербского "Партизана". Гости смогли оказать армейцам достойное сопротивление лишь в первой четверти, в которой уступили с разницей "-1". Однако затем московский клуб завладел преимуществом в игре, что сразу отразилось на счете. Во второй десятиминутке ЦСКА разгромил своего соперника - 22:7. Третья четверть также завершилась в пользу "красно-синих" - 32:19. После такого штурма российской команде не составило труда довести матч до победы. Этот успех для армейцев стал девятым в десяти матчах Топ-16.

События в мире

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс получил 3,5 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Также главу клуба обвинили в отмывании денег через банковские счета в Швейцарии и валютных спекуляциях. Немецкие СМИ предполагали, что Хенесс получит условное наказание, особенно учитывая явку с повинной, которую написал обвиняемый. Однако суд решил не церемониться с известным менеджером и отправил его прямиком за решетку. Все дело в том, что названная Хенессом сумма, равная 3,5 миллионам евро, оказалось сильно заниженной. Новые данные расследования показали, что президент "Баварии" задолжал государству 18,5 миллионов. Позже стало известно, что Хенесс обжаловать вердикт мюнхенского суда не будет.

Отметим, что свою поддержку опальному президенту выразили бывший глава "Баварии" Франц Беккенбауэр и нынешний главный тренер клуба Хосеп Гвардиола. В руководство команды Хенесс входит с 1979 года. Стоит напомнить, что в сезоне-2012/2013 мюнхенский клуб завоевал титул чемпиона Германии, выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем Кубка Германии.

11 и 12 марта в футбольной Лиге чемпионов состоялись четыре ответных матча 1/8 финала. В следующий раунд прошли "Атлетико", "Бавария", "Барселона" и ПСЖ, оставившие за "бортом" турнира соответственно "Милан", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Байер". Что касается Лиги Европы, то махачкалинский "Анжи" - единственный представитель России в Еврокубках – уступил в первом матче голландскому Аз Алкмару 0:1. Однако этот результат оставляет шансы российского клубу на выход в следующий раунд.

Продолжаются соревнования в рамках Кубка мира у биатлонистов. На минувшей неделе "стреляющие лыжники" отправились в финский Контиолахти. В мужском спринте 13 марта первое место занял норвежец Йоханнес Бё. Компанию на подиуме ему составили француз Мартен Фуркад и немец Арнд Пайффер. Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, остановившийся в одном шаге от призовой тройки. В аналогичной гонке у женщин победу отпраздновала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Серебряным призером стала россиянка Ольга Зайцева, третье место заняла еще одна представительница Финляндии — Мари Лаукканен.

Мартен Фуркад. Фото: ИТАР-ТАСС

Этот этап Кубка мира отличало проведение двух спринтерских гонок и у мужчин, и у женщин. И победы одержали те же спортсмены – Бё и Мякяряйнен. Однако в мужской гонке на второе место смог забраться россиянин Александр Логинов, чисто отстрелявший на двух огневых рубежах. У женщин Ольга Зайцева пришла к финишу лишь шестой. Но на следующий день москвичка стала третьей в гонке преследования.

Стоит также отметить, что после финского этапа француз Мартен Фуркад досрочно выиграл Кубок мира по биатлону. Фуркад пришел к финишу вторым в гонке преследования и, таким образом, набрал 744 очка в общем зачете. Этого оказалось достаточно, чтобы получить Большой хрустальный глобус, который вручается лучшему биатлонисту по итогам сезона. Француз выигрывает этот приз третий сезон подряд.

В воскресенье 16 марта в Сочи завершились XI зимние Паралимпийские игры. Победителем в общем зачете стала сборная России, на счету которой 80 медалей. Таким образом, наши спортсмены установили новый рекорд по количеству завоеванных наград. Ранее это достижение принадлежало австрийской команде, которая в 1984 году собрала "урожай" из 70 медалей.

В копилке российской команды 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняла команда Германии с 15 медалями: 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. Третьей стала канадская сборная - 7 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых. Отметим, что наши паралимпийцы выиграли медали во всех пяти видах спорта, входящих в программу Игр: лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, керлинге на колясках и следж-хоккее. Всего на сочинские Игры приехали 547 спортсменов из 45 стран. За девять соревновательных дней было разыграно 72 комплекта медалей.

Что посмотреть на этой неделе

Не успели хоккейные команды завершить четвертьфинальные матчи плей-офф в своих конференциях, как уже 20 и 21 марта победителям серий придется выйти на лед уже в поединках 1/2 финала. На данный момент известна лишь одна пара на Востоке – магнитогорский "Металлург" встретится с новосибирской "Сибирью".

В середине недели состоятся четыре ответных матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. 18 марта мадридский "Реал" на своем поле примет немецкий "Шальке-04", английский "Челси" встретится с турецким "Галатасараем", на следующий день "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Олимпиакосом", а петербургский "Зенит" отправится в Дортмунд, где попытается сломить сопротивление "Боруссии". Отметим, что первый матч российский клуб проиграл со счетом 2:4 и теперь "сине-бело-голубым" необходимо приложить сверхусилия, чтобы выйти в четвертьфинал. Кроме того, ответный матч в Лиге Европы в четверг проведет махачкалинский "Анжи", который дома сыграет с "Аз Алкмаром".

Фото: ИТАР-ТАСС

20 марта баскетболисты ЦСКА проведут очередной матч Топ-16 баскетбольной Евролиги. Москвичи отправятся в Мадрид, где сыграют со своим главным конкурентом по группе F – "Реалом", занимающим второе место. А 23 марта "красно-синих" ждет еще один выездной матч, теперь уже в рамках Единой лиги ВТБ. Соперником ЦСКА станет литовский клуб "Нептунас".



Также 20 марта в Норвегии стартует последний этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки (20 марта), гонки преследования (22 марта) и масс-старта (23 марта).

22-й тур российской футбольной премьер-лиги растянется на 4 дня и пройдет с 21 по 24 марта. В субботу лидер чемпионата столичный "Локомотив" примет на своем поле "Урал", а "Спартак" в этот же день сыграет на выезде с "Краснодаром". В воскресенье "Динамо" на стадионе "Арена Химки" встретится с "Рубином", ЦСКА в Махачкале попытается сломить сопротивление "Анжи", а "Зенит" в понедельник выйдет на поле против "Крыльев Советов".

Даниил Адамов