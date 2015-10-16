Форма поиска по сайту

16 октября 2015, 23:27

Московский "Локомотив" наказан закрытием фанатской трибуны на матч Лиги Европы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Московский "Локомотив" наказан частичным закрытием Южной трибуны домашней арены на ближайший матч в Лиге Европы. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, железнодорожники выплатят 20 тысяч евро штрафа. Также клуб обязали на ближайшем еврокубковом домашнем матче разместить баннер с текстом "Нет расизму".

Напомним, матч Лиги Европы "Локомотив" - "Скендербеу", состоявшийся 1 октября в Москве, был прерван на несколько минут из-за поведения болельщиков "Локомотива", которые скандировали в адрес соперника из Албании политические и экстремистские лозунги.

Тогда игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Следующий домашний матч в Лиге Европы "Локомотив" проведет 22 октября против турецкого "Бешикташа".

