Московское "Динамо" одержало победу над "Уралом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся на "Арене Химки", завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 60-й минуте забил защитник динамовцев Григорий Морозов. Алексей Ионов с углового навесил в штрафную, мяч отскочил к Григорию Морозову, который с близкого расстояния расстрелял ворота Юрия Жевнова. Для молодого игрока этот мяч стал уже вторым за бело-голубых. Ранее ему удалось поразить ворота "Локомотива" (1:1).

Для "Динамо" это вторая победа в сезоне. Теперь команда имеет в своем активе 8 очков, и занимает 7 место в турнирной таблице. "Урал" с 4 баллами располагается на 9 месте.

В следующем туре "Динамо" 21 августа сыграет в гостях с "Тереком". "Урал" днем позже на выезде встретится с "Анжи".

Ранее, "Локомотив" на домашней арене не сумел одержать победу над "Тереком". Встреча в Черкизове завершилась нулевой ничьей.

Два других столичных клуба - "Спартак" и ЦСКА играли между собой. Победу в дерби праздновали футболисты ЦСКА - 2:1. Они же возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе пять побед из пяти.