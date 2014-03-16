Форма поиска по сайту

16 марта 2014, 15:36

Спорт

Московский "Локомотив" сыграл вничью с пермским "Амкаром"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 21-го тура российской футбольной премьер-лиги столичный "Локомотив" на выезде сыграл вничью с пермским "Амкаром".

Поединок проходил в равной борьбе, с небольшим количеством опасных моментов. В первом тайме поактивней смотрелись хозяева поля, а на 9-й минуте Благой Георгиев со штрафного отправил мяч в штангу ворот "железнодорожников". Однако затем московский клуб смог выровнять игру. В итоге, команды завершили матч так и не открыв счет.

"Локомотив" после ничейного результата набирает 44 очка, отрывается от петербургского "Зенита" на 3 балла. Если "Спартак" 17 марта выиграет у "Анжи", то приблизится к подопечным Леонида Кучука на расстояние 2 очков. У пермяков 34 очка, и они выходят на чистое 6-е место.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
футбол Локомотив Амкар

