Брюссельский гость: Столичное "Динамо" сыграет против "Андерлехта" в Лиге Европы

Фото: ТАСС

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов. Очередными соперниками московского "Динамо" и "Зенита" из Санкт-Петербурга стали бельгийский "Андерлехт" и нидерландский ПСВ соответственно. Обозреватель M24.ru вспоминает об истории противостояния советских и российских клубов с бельгийской и нидерландской командой.

Старые знакомые из Бельгии

"Андерлехт" – старый знакомый отечественных клубов. Первой из наших команд, встретившейся с брюссельцами в еврокубках, стал московский "Спартак", который в сезоне 1983–1984 вписал свое имя в историю советского футбола – до этого ни одному из представителей СССР не удавалось пробиться в четвертьфинал розыгрыша Кубка УЕФА. За путевку в полуфинал "красно-белые" спорили именно с "Андерлехтом" и упустили прекрасный шанс войти в квартет сильнейших команд того розыгрыша. Уступив на выезде в первой встрече со счетом 2:4, спартаковцы через две недели взяли верх – 1:0 – и при этом не реализовали одиннадцатиметровый.

Следующие свидания с "пурпурно-белыми" произошли уже в постсоветскую эпоху. В сезоне 1996–1997 опростоволосившаяся в квалификационном раунде Лиги чемпионов владикавказская "Алания" (счет 3:10 по сумме двух матчей с "Глазго Рейнджерс") попала в число участников Кубка УЕФА, где сразу же встретилась с "Андерлехтом". Выиграв в родных стенах со счетом 2:1, коллектив из столицы Северной Осетии пропустил в Брюсселе четыре безответных мяча и окончательно выбыл из еврокубков.

Третьим стал столичный "Локомотив", который сыграл с "Андерлехтом" более чем успешно. На стадии первого группового этапа Лиги чемпионов сезона 2001–2002 "железнодорожники" добились домашней ничьей – 1:1, а в гостях разнесли соперника в пух и прах – 5:1! Впрочем, тогда обоим клубам так и не удалось пройти в следующий этап ЛЧ. "Локомотив" занял в квартете третье место и направился искать счастье в Кубке УЕФА, а брюссельцы остались на последней, четвертой позиции.

Восстановил же равновесие в соперничестве с "Андерлехтом" питерский "Зенит", который дважды переиграл "пурпурно-белых" со счетом 3:1 на групповом этапе Лиги Европы сезона 2010–2011. Напомним, что тогда зенитовцы точно так же, как и сейчас московское "Динамо", одержали шесть побед в шести матчах этапа. Тем не менее эта феерия российской команды не помешала "Андерлехту" занять второе место в группе и пробиться в плей-офф турнира.

Интересно, что в следующем сезоне достижение "Зенита" повторили уже сами брюссельцы, попутно взявшие убедительный реванш у "Локомотива", с которым они попали в один квартет в Лиге Европы. В Москве "Андерлехт" взял верх – 2:0, а в Бельгии – 5:3. Однако те поражения не стали для москвичей катастрофой – "Локо" финишировал в группе на второй позиции и продолжил борьбу в ЛЕ.

Ну а в сезоне 2012–2013 жребий во второй раз свел "Андерлехт" с "Зенитом". На групповом этапе Лиги чемпионов команды обменялись домашними победами – 1:0, в итоге оставшись за бортом соревнований. Но если питерцы тогда все же смогли извлечь хоть какие-то дивиденды (третье место в группе и переход в Лигу Европы), то клуб из Брюсселя замкнул квартет и выбыл из еврокампании.

Таким образом, клубы СССР и России провели против "Андерлехта" 12 матчей, из которых в шести взяли верх, в пяти уступили, а еще одна встреча завершилась вничью. В плане же голов пока наблюдается полное равенство – 21:21.





На данный момент в коллекции "Андерлехта" имеется пять еврокубков. По два раза (в 1976 и 1978 годах) брюссельцы выигрывали Кубок обладателей Кубков и Суперкубок Европы, а еще один раз (в 1983 году) – Кубок УЕФА. Впрочем, все это уже дела давно минувших дней. К примеру, в последний раз "Андерлехт" доходил до четвертьфинала еврокубков более 17 лет назад, когда смог пробиться в восьмерку сильнейших команд розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1996–1997 годов. Да и подбор исполнителей сейчас явно лучше у "Динамо". Для сравнения, суммарная стоимость 28 ведущих футболистов "пурпурно-белых" составляет 71,1 млн евро, в то время как 22-х динамовцев почти в два раза больше – 140,2 млн.

Фото: ТАСС

Нидерландские "крестьяне"

Нидерландский ПСВ, доставшийся на стадии 1/16 финала "Зениту", также неоднократно приезжал в СССР и Россию. В сезоне 1974–1975 годов киевское "Динамо" выиграло для Советского Союза первый еврокубок – Кубок обладателей Кубков. И одним из тогдашних соперников киевлян стал именно ПСВ, который был пройден подопечными Валерия Лобановского в полуфинале. Разгромив клуб из Эйндховена со счетом 3:0 в родных стенах, динамовцы затем уступили в ответной встрече – 1:2, добившись, таким образом, уверенной победы по сумме двух матчей.

В сезоне 1985–1986 годов прошел ПСВ и другой представитель советской Украины – днепропетровский "Днепр", который после боевой ничьей – 2:2 на поле соперника дома взял верх со счетом 1:0 и пробился в 1/8 финала розыгрыша Кубка УЕФА.

А вот первые свидания в постсоветскую эпоху принесли успех уже "красно-белым". На групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2007–2008 "крестьяне" (это еще одно из официальных прозвищ ПСВ) дважды одолели ЦСКА – 2:1 на своем поле и 1:0 в Москве. Не принесло российским любителям футбола радости и соперничество нидерландского клуба с новосибирской "Сибирью" в матчах заключительного квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2010–2011. Если исход первой игры подарил нам некоторую надежду (сибиряки победили дома – 1:0), то ответная встреча прошла при подавляющем преимуществе футболистов ПСВ, отправивших в ворота дебютанта еврокубков пять безответных мячей.

Ну и, наконец, в нынешнем сезоне мы уже видели подопечных Филиппа Коку во время двух игр против московского "Динамо", завершившихся победами "бело-голубых" с одинаковым счетом 1:0. Эти неудачи не помешали ПСВ выйти из группы со второго места, и теперь нам предстоит поболеть за "Зенит", который также вполне способен сломить сопротивление 21-кратного чемпиона Нидерландов. Как и в случае противоборства "Динамо" с "Андерлехтом", общий уровень класса игроков российского клуба значительно выше. 23 ведущих футболиста "Зенита" оцениваются в 204,65 млн евро, в то время как тридцатка сильнейших исполнителей ПСВ стоит 85,75 млн.

Аналогично выглядит картина и в отношении европейских заслуг «крестьян». В 1978 году они выиграли Кубок УЕФА, а через десять лет после этого стали победителями розыгрыша Кубка чемпионов. В современную же эпоху ПСВ особо не блещет. В нынешнем веке клуб лишь однажды дошел до полуфинала еврокубка (Лига чемпионов сезона 2004–2005), хотя попаданий в четвертьфиналы (с учетом того полуфинала) было аж шесть. Тем не менее эти результаты меркнут в сравнении с достижениями "Зенита", который в 2008 году смог выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" и "Зенит" проведут 19 февраля на выезде, а ровно через неделю (26 февраля) примут своих соперников в родных стенах.

Узнали своих соперников и участники стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: ТАСС

В высшем эшелоне

В это же день прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Следует признать, что крайне не повезло командам, составившим первые две пары. Будь жребий более благосклонен к "Барсе", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити", мы бы наверняка увидели этот квартет как минимум среди четвертьфиналистов. Теперь же за путевки в полуфинал будут бороться лишь два клуба из этой четверки. А вот двум главным фаворитам соревнований – мадридскому "Реалу" и мюнхенской "Баварии", что называется, подфартило. Вряд ли футболисты "Шальке-04" из Гельзенкирхена и донецкого "Шахтера" смогут устоять перед натиском своих маститых оппонентов.

Грех жаловаться на судьбу и сенсационно пробившемуся в плей-офф ЛЧ швейцарскому "Базелю", ибо португальский "Порту" сейчас явно не тот клуб, которого следует бояться. Если чемпион альпийской республики в итоге пройдет "драконов", сенсацией с приставкой "супер" такой исход явно не станет, ведь на групповом этапе "Базель" соперничал с английским "Ливерпулем" и опередил его в турнирной таблице. Примечательно, что одну из пар составили команды, встречавшиеся в свое время в финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1997 году трофей оспаривали дортмундская "Боруссия" и туринский "Ювентус". Безусловно, игроки "старой синьоры" будут стремиться взять реванш у "желто-черных" за поражение 18-летней давности (тогда "Боруссия" взяла верх – 3:1 и впервые в своей истории покорила клубный европейский Олимп), однако, положа руку на сердце, следует признать, что в нынешнем розыгрыше шансов на итоговый триумф у обоих соперников крайне мало.

Также весьма любопытным должно стать двухматчевое противоборство лондонского "Арсенала" и "Монако". Любители футбола со стажем, конечно же, помнят, что нынешний главный тренер "канониров" Арсен Венгер в период с 1987-го по 1994 год руководил монегасками и за это время смог их по одному разу вывести в полуфинал и финал ныне канувшего в Лету Кубка обладателей Кубков. Ну а помимо этого, "Монако" под предводительством Венгера дважды попадал в восьмерку сильнейших команд Кубка/Лиги чемпионов. В свою очередь, "Арсенал", который знаменитый французский специалист непрерывно возглавляет уже на протяжении 18 последних лет, пять раз был при Венгере четвертьфиналистом ЛЧ и по разу – финалистом и полуфиналистом самого престижного еврокубка. А в сезоне 1999–2000 принимал участие в финальной игре розыгрыша Кубка УЕФА, в которой уступил по пенальти стамбульскому "Галатасараю".

Однако в послужном списке Венгера до сих пор не значится ни одного(!) еврокубкового триумфа, что ставит под большое сомнение распространенное нынче мнение о высочайшей квалификации тренера. Скорее всего, это произошло под влиянием пиара, а в этой области у Венгера стоить поучиться очень многим. Впрочем, сейчас многоопытный француз думает явно не об этом, ведь у его подопечных появился отличный шанс наконец-то прервать "проклятие" стадии 1/8 финала ЛЧ, на которой "Арсенал" останавливался в предыдущих четырех(!) сезонах.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 17, 18, 24 и 25 февраля на полях команд, указанных первыми, а ответные состоятся 10, 11, 17 и 18 марта.

Андрей Ярков