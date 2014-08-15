Около 600 болельщиков посмотрели матч "Спартака" на "Открытие Арене"

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Около 600 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" посмотрели выездной матч третьего тура чемпионата России с "Краснодаром" на трибунах нового стадиона "Открытие Арена" в Тушино.

Ранее "Спартак" предложил болельщикам, купившим абонементы на нижний ярус трибуны В, посмотреть матч на большом экране нового стадиона, сообщает "Р-Спорт".

Отметим, что встреча, состоявшаяся в четверг на стадионе "Кубань"в Краснодаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Также напомним, что матч открытия на новой арене "Спартака", которая примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, намечен на 5 сентября с участием "красно-белых" и белградской "Црвены Звезды".