В Бразилии провели церемонию закрытия чемпионата мира по футболу

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Церемония закрытия 20 чемпионата мира по футболу состоялась на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро в преддверии финального матча турнира, сообщает "Р-Спорт".

В ней приняла участие певица Шакира. Она исполнила композицию La la la (Brazil 2014). Также в церемонии приняли участие музыканты Карлос Сантана, Жан Вайклеф и Алешандре Пирес. Они спели песню Dar um Jeito - официальный гимн чемпионата мира по футболу 2014 года. В числе участников церемонии также были бразильские певцы Ивече Сангалу и Карлинос Браун.

Напомним, что в финале турнира сыграют сборные Германии и Аргентины. Встреча началась в 23.00 по московскому времени. Накануне в матче за третье место голландцы выиграли у бразильцев.

Чемпионат мира по футболу проходит в 12 городах Бразилии. Победитель турнира получит 35 миллионов долларов, обладатель второго места заработает 25 миллиона, бронзовый призер - 22 миллиона.