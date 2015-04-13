Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 19:59

Спорт

"Торпедо" и "Терек" голов друг другу не забили

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В матче 23-го тура российской футбольной Премьер-лиги московское "Торпедо" на своем поле сыграло вничью с грозненским "Тереком" – 0:0.

В первом тайме соперники играли на встречных курсах, пытаясь отвечать атакой на атаку. Во второй половине встречи игра совсем успокоилась. В концовке "черно-белые" были ближе к победе, атаковали большими силами, однако создать реальной опасности у ворот гостей им не удалось.

После этого матча "автозаводцы" покинули зону вылета, набрав 20 очков. На предпоследнее место опустилась "Уфа", на счету которой 19 баллов.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Торпедо Терек

