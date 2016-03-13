Московский "Локомотив" на своем поле обыграл "Уфу"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу обыграл "Уфу". Встреча, прошедшая на стадионе в Черкизово, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет удалось открыть только на 56-й минуте игры. Точным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Владислав Игнатьев.

А уже в компенсированные к основному времени матча минуты Александр Самедов забил второй гол.

После этой встречи "железнодорожники" набрали 35 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Уфимцы остались на 14-й строчке в чемпионате.

В следующем туре "Локомотив" 20 марта в гостях сыграет с "Краснодаром". "Уфа" днем ранее примет столичное "Динамо".