"Зенит" победил "Локомотив" и выиграл Суперкубок России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок России по футболу.

С первых минут преимуществом завладели хозяева поля. Несколько раз с правого фланга опасно простреливал Смольников, но его навесы не смогли замкнуть ни Халк, ни Дзюба.

К середине тайма инициатива перешла к "железнодорожникам" и один из моментов им удалось реализовать. На 28-й минуте москвичи воспользовались неразберихой в штрафной "сине-бело-голубых" и открыли счет благодаря усилиям Ньяссе, который отправил мяч в дальний угол ворот Юрия Лодыгина.

Еще один отличный момент имел Алексей Миранчук, который после ошибки защитника вошел в штрафную, однако не смог довести дело до гола. Завершился тайм курьезным моментом - Халк со штрафного отправил мяч в собственного товарища по команде, не вовремя выбежавшего прямо под удар.

Во втором тайме "Зенит" большими силами рванул вперед. На 51-й минуте судья назначил опасный стандарт перед самой линией штрафной "красно-зеленых". Однако Халк отправил мяч правее ворот Гильерме. На 70-й минуте не использовал свой момент Доменико Кришито, который с острого угла угодил мячом точно в руки голкипера "Локомотива".

На 80-й минуте после контратаки "красно-зеленых" не смог замкнуть опасный прострел Ньяссе. Однако спустя 3 минуты после точного удара Игорь Смольникова хозяева сумели сравнять результат.

В итоге основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В первом дополнительном тайме "Локомотив" имел несколько неплохих моментов для взятия ворот. Так, Миранчук прорвался в штрафную, однако не реализовал свой момент, а на 98-й минуте Самедов со штрафного зарядил мяч над перекладиной. Уже во второй пятнадцатиминутке фантастический шанс забить упустил форвард "Зенита" Саломон Рондон.

В итоге все решила серия пенальти, удачливее в которой оказались подопечные Андре Виллаш-Боаша - 4:2. Для "Зенита" эта победа стала уже третьей: ранее петербургская команда выигрывала Суперкубок в 2008 и 2011 годах.