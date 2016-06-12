Футбольный матч Россия - Англия завершился ничьей

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Сборная России сыграла вничью с англичанами в своем стартовом матче на чемпионате Европы по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Поединок складывался весьма непросто для подопечных Леонида Слуцкого. В первом тайме россияне преимущественно оборонялись, не создав ничего особо опасного у ворот англичан.

Вторая половина встречи оказалась богатой на события. На 73-й минуте поединка англичане получили право на опаснейший штрафной. К мячу подошел Эрик Дайер и неотразимо пробил в "девятку" ворот Игоря Акинфеева.

Но сборная России не собиралась сдаваться на милость победителя. На последней минуте поединка Василий Березуцкий головой замкнул фланговый навес Щенникова. Мяча коснулся еще и Денис Глушаков, но сделал он это уже за линией ворот.

Таким образом, россияне разошлись миром с самым грозным противником по групповому этапу.



Свой следующий матч российская команда сыграет 15 июня со словаками.