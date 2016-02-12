Форма поиска по сайту

12 февраля 2016, 20:41

Спорт

Московские полицейские проследят за порядком на матче "Локомотива" в Стамбуле

Фото: fclm.ru/ru/media/photo

Столичные полицейские отправятся в Стамбул, чтобы помочь местной полиции организовать охрану порядка при проведении футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и московским "Локомотивом", который состоится 16 февраля.

С просьбой об этом в МВД России поступило официальное приглашение от правоохранительных органов Турецкой Республики.

"Учитывая большой интерес болельщиков в обеих странах к этому событию, запрос был рассмотрен положительно", – цитирует источник в российских правоохранительных органах МИА "Россия сегодня".

Помогать турецким коллегам на матче будут направлены сотрудники столичного главка МВД, так как у них есть большой опыт в охране порядка во время спортивных соревнований, добавили в ведомстве.

футбол Локомотив Лига Европы Фенербахче МВД России охрана общественного порядка новости спорта

