Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

12 января 2015, 16:47

Криштиану Роналду второй год подряд получит "Золотой мяч" - СМИ

футбол награды Золотой мяч Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду получит награду "Золотой мяч" ФИФА как лучший футболист мира по итогам 2014 года, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник в ФИФА.

На награду также претендуют форвард "Барселоны" Лионель Месси и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер. По информации источника, Криштиану Роналду набрал по итогам голосования 37,66% голосов, Месси – 15,76%, Нойер – 15,72%. Для Роналду этот приз станет третьим, до этого он получал "Золотой мяч" в 2008 и 2014 годах.

В голосовании приняли участие 181 тренер сборных, 182 капитана сборных, а также 181 представитель СМИ.

Официально об этом будет объявлено на церемонии в Цюрихе 12 января. По итогам прошлого года "Золотой мяч" был также вручен Криштиану Роналду. До этого приз четыре раза подряд получал Месси.

Кроме того, по информации агентства, Йоахим Лев, выигравший со сборной Германии по футболу чемпионат мира-2014 в Бразилии, признан ФИФА лучшим тренером года. Конкурентами немца за это звание были Карло Анчелотти из мадридского "Реала" и аргентинец Диего Симеоне из мадридского "Атлетико".

Йоахим Лев сделал немцев чемпионами мира. Анчелотти привел "Реал" к победам в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Симеоне выиграл с "Атлетико" чемпионат Испании и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что лидером по количеству "Золотых мячей" является Лионель Месси - у аргентинца уже есть четыре приза лучшему игроку года. По три таких награды у знаменитых голландцев Йохана Кройфа и Марко ван Бастена, а также у француза Мишеля Платини.

Российские спортсмены обладателями "Золотого мяча" не становились, а вот советские трижды поднимали над головой почетный приз. Этой чести удостоились Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Стоит отметить, что Яшин - единственный голкипер за всю историю существования трофея, который был признан лучшим игроком года. Как правило, лучшими признают нападающих или полузащитников.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать