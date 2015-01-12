Криштиану Роналду второй год подряд получит "Золотой мяч" - СМИ

Криштиану Роналду. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду получит награду "Золотой мяч" ФИФА как лучший футболист мира по итогам 2014 года, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник в ФИФА.

На награду также претендуют форвард "Барселоны" Лионель Месси и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер. По информации источника, Криштиану Роналду набрал по итогам голосования 37,66% голосов, Месси – 15,76%, Нойер – 15,72%. Для Роналду этот приз станет третьим, до этого он получал "Золотой мяч" в 2008 и 2014 годах.

В голосовании приняли участие 181 тренер сборных, 182 капитана сборных, а также 181 представитель СМИ.

Официально об этом будет объявлено на церемонии в Цюрихе 12 января. По итогам прошлого года "Золотой мяч" был также вручен Криштиану Роналду. До этого приз четыре раза подряд получал Месси.

Кроме того, по информации агентства, Йоахим Лев, выигравший со сборной Германии по футболу чемпионат мира-2014 в Бразилии, признан ФИФА лучшим тренером года. Конкурентами немца за это звание были Карло Анчелотти из мадридского "Реала" и аргентинец Диего Симеоне из мадридского "Атлетико".

Йоахим Лев сделал немцев чемпионами мира. Анчелотти привел "Реал" к победам в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Симеоне выиграл с "Атлетико" чемпионат Испании и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что лидером по количеству "Золотых мячей" является Лионель Месси - у аргентинца уже есть четыре приза лучшему игроку года. По три таких награды у знаменитых голландцев Йохана Кройфа и Марко ван Бастена, а также у француза Мишеля Платини.

Российские спортсмены обладателями "Золотого мяча" не становились, а вот советские трижды поднимали над головой почетный приз. Этой чести удостоились Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Стоит отметить, что Яшин - единственный голкипер за всю историю существования трофея, который был признан лучшим игроком года. Как правило, лучшими признают нападающих или полузащитников.