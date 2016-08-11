Черчесов стал главным тренером сборной России по футболу

Фото: ТАСС/ВалерийШарифулин

Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России по футболу. Его кандидатура утверждена в четверг на исполкоме Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Помимо Черчесова, кандидатами на пост главного тренера сборной России являлись Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Как сообщает ТАСС, перед новым главным тренером футбольной сборной поставлена задача вывести национальную команду в полуфинал домашнего чемпионата мира – 2018. Контракт РФС с Черчесовым, которому в сентябре ему исполнится 53 года, рассчитан до конца турнира в России.

В сезоне-2015/16 он тренировал "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши. Ранее он работал в московском "Динамо", пермском "Амкаре", грозненском "Тереке" и московском "Спартаке".

Будучи футболистом, Черчесов был известным вратарем. С московским "Спартаком" он по два раза становился чемпионом СССР и России, дважды выигрывал Кубок России и один раз Кубок СССР. Он также выступал за "Тироль" и трижды побеждал с ним в чемпионате Австрии.

РФС назначит тренера национальной сборной по футболу

На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА. По окончании турнира тренер ушел из сборной.