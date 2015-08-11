Француз Матье Вальбуэна перешел из московского "Динамо" в "Лион"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Французский футболист Матье Вальбуэна перешел из московского "Динамо" в "Лион", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на AFP.

Детали соглашения не разглашаются. Ранее французские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит от 3 до 7 миллионов евро. В официальном Twitter "Лиона" сообщается, что клуб представит нового игрока сегодня вечером.

Вальбуэна перешел в столичное "Динамо" летом 2014 года из "Марселя".

В первый сезон в составе "бело-голубых" хавбек принял участие в 25 играх чемпионата России и 11 матчах Лиги Европы, забив в общей сложности четыре мяча и сделав 15 результативных передач.