11 июня 2016

Спорт

Франция обыграла Румынию в матче-открытии Евро

Сборная Франции обыграла команду Румынии в первом матче чемпионата Европы по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени, завершилась со счетом 2:1.

Счет удалось открыть лишь во втором тайме. На 57-й минуте отличился Оливье Жиру, который головой отправил мяч в ворота после отличной подачи Димитри Пайе.

На 65-й минуте румыны смогли отыграться. Патрис Эвра сфолил в собственной штрафной и заработал пенальти. Богдан Станчу точно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Однако за минуту до конца основного времени матча Пайе забил победный мяч. Полузащитник не оставил шансов голкиперу сборной Румынии, великолепным дальним ударом отправив снаряд под перекладину.

Отметим, 11 июня свой первый матч на чемпионате Европы по футболу сыграет сборная России. Она встретится с командой Англии в Марселе.

