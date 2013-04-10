"Закон о болельщиках" даст минимальный эффект − эксперт

"Закон о болельщиках" не избавит стадионы от хулиганов - эксперт

Избавиться от беспорядков на футбольных стадионах с помощью "закона о болельщиках" не получится, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" президент клуба болельщиков Сборной России Юрий Давыдов.

"Не думаю, что одним законом можно решить проблему. Отлучение от посещения матча может дать какой-то минимальный эффект. Это упущенное поколение. Это ребята без семейных, общественных и национальных ценностей", − так охарактеризовал Давыдов футбольных хулиганов.

По его мнению, пока стадионы посещает подобная публика, люди, которые приходят болеть за любимую команду всей семьей, на трибунах не появятся.

"Кому хочется прийти с семьей на футбол и получить чем-нибудь по голове или услышать матерную, а иногда и мерзкую, кричалку?" − отметил Давыдов.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении "закон о болельщиках". Документ предполагает введение черных списков для нарушителей общественного порядка во время матчей.

Их будут "отлучать" от посещения стадионов на срок от месяца до года. Вдобавок хулигана обяжут заплатить штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. Также предусмотрен арест на срок до 15 суток. При рецидиве штраф составит до 5 тысяч рублей.