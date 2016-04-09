"Динамо" потерпело разгромное поражение от казанского "Рубина"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги потерпел разгромное поражение от казанского "Рубина". Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте матча. Мийо Цакташ на правой бровке переиграл Виталия Дьякова и прострелил низом в штрафную на Гекдениза Карадениза. Турок в касание переправил мяч в дальний нижний угол.

Второго гола пришлось ждать чуть более десяти минут. Олег Кузьмин с левого фланга подал в штрафную, мяч после рикошета отскочил Максиму Канунникову. Нападающий "Рубина" метров с 15 точным ударом отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина.

Спустя несколько минут "Динамо" получило шанс отыграться. Эмиль Бергстрем в собственной штрафной зацепил нападающего "бело-голубых" Бечирая. Алексей Ионов уверенно реализовал пенальти, разведя Сергея Рыжикова и мяч по разным углам.

Однако еще до перерыва футболисты "Рубина" смогли восстановить разницу в счете. Автор второго мяч Канунников сделал кросс по правому флангу и прострелил в штрафную. Игорь Портнягин опередил защитника и подправил мяч в дальний угол.

Точку в матче поставил вышедший на замену и заработавший пенальти Марко Девич. Шунин угадал направление удара, но выручить свою команду не сумел.

Таким образом, команда Андрея Кобелева осталась на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче "Динамо" дома 17 апреля сыграет с самарскими "Крыльями Советов".