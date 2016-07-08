Кокорин извинился за скандальную вечеринку в Монако

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В интернете появилось видео пресс-конференции российского футболиста Александра Кокорина, где он извинился за скандальную вечеринку в Монако, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. И хотел бы попросить прощения. Наверное, неправильно, что на тебя вешают все грехи", – сказал футболист.

Он заявил, что не имеет отношения ни к шампанскому, ни к потраченным суммам, ни к тому, что на вечеринке поставили гимн России.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой Павел Мамаев и Александр Кокорин отдыхают в клубе в Монако.

На кадрах было видно, как под звуки российского гимна к столу с футболистами принесли бутылки дорогого шампанского. По приблизительным подсчетам, на шампанское футболисты потратили около 250 тысяч евро.

В результате руководство российских футбольных клубов "Краснодар" и "Зенит" решило оштрафовать спортсменов и перевести их в дублирующие составы.