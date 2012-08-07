Скончался знаменитый советский футболист Борис Разинский

Российский футбольный союз

В понедельник вечером, 6 августа, ушел из жизни один из лучших вратарей советского футбола Борис Разинский. Выдающийся футболист, заслуженный мастер спорта скончался в возрасте 80 лет, сообщает Российский футбольный союз.

Расцвет спортивной карьеры Разинского пришелся на 50-60-е годы. Коллеги говорили, что Борис Давидович отличался невероятной техникой и акробатической подготовкой.

В 1956 году спортсмен стал чемпионом Олимпиады. Также футболист принял участие в 201 матче в рамках чемпионатов СССР.

Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким покойного.

Похороны прославленного футболиста пройдут 9 августа на Востряковском кладбище.