Столичный "Локомотив" в домашнем матче уступил краснодарской "Кубани"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на стадионе "Локомотив" состоялась встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между одноименным клубом и краснодарской "Кубанью". Победу со счетом праздновали 1:0 южане.

В первом тайме лучше выглядели гости. Опасные моменты у ворот "железнодорожников" возникали гораздо чаще, чем во владениях Александра Беленова.

На 15-й минуте возник единственный в первой половине встречи голевой момент у ворот Беленова. Глушаков после навеса с фланга бил, казалось бы, наверняка, но голкипер сумел дотянуться до мяча и перевести его на угловой.

Спустя семь минут уже "Кубань" могла наказать москвичей за чересчур спокойную игру в обороне, но героем эпизода стал Крешич, ликвидировавший выход один на один.

После перерыва игра стала менее зрелищной. Командам не удавалась комбинационная игра, а навесы с флангов особых дивидендов не приносили.

На 71-й минуте счет в матче был открыт. После удачного вброса мяча из аута Артем Фидлер разобрался с двумя игроками "Локомотива" и отдал пас Георге Букура. Удар последнего Крешич парировать не сумел.

Подопечные Славена Билича немедленно помчались отыгрываться, устроив самый настоящий штурм ворот краснодарцев.

На 89-й минуте "Кубань" осталась вдесятером - Фидлер сфолил практически на линии штрафной и досрочно отправился в раздевалку. Но времени на реализацию лишнего игрока у "железнодорожников" почти совсем не осталось.

Уже в добавленное время "Локомотив" мог уйти от поражения. Мяч заметался по штрафной "Кубани" и сразу несколько футболистов москвичей могли завершить атаку. Но сначала нерасторопно сыграл Майкон, а затем Н'Дойе мощно пробил в гущу игроков краснодарцев, которые бросились на защиту ворот всей командой.

"Локомотив" с 20 очками остается на четвертом месте турнирной таблицы. Следующую встречу "железнодорожники" проведут 21 октября в гостях против "Ростова".