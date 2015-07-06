Безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума - ВЦИОМ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол в принципе безразличен 73% жителей России. Годом ранее об отсутствии интереса к футболу заявляли только 53% россиян.

Постоянными болельщиками назвали себя лишь 8% респондентов. "От случая к случаю" футболом интересуются пятая часть опрошенных (19%). Две трети болельщиков (62%) посетовали, что в последние несколько сезонов российский футбол стал менее зрелищным.

Что касается популярности футбольных клубов, то в лидерах здесь "Зенит" и "Спартак", которых поддерживает по 15% болельщиков, третьим идет ЦСКА (12%).

Отставку главного тренера сборной России Фабио Капелло поддерживает половина (53%) футбольных болельщиков. Лишь 19% хотели бы, чтобы он и дальше оставался тренером сборной. А 22% опрошенных сказали, что этот вопрос им безразличен.