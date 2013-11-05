На сборах отбирали компьютер и выключали телевизор - Андрей Ещенко

"За обедом": Андрей Ещенко рассказал о дисциплине в футбольных клубах

Когда команду "Химки" тренировал Яковенко, у футболистов отбирали компьютеры, а тренировки начинались в 6 утра. Об особенностях спортивного режима и работе с тренерами в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал защитник сборной России Андрей Ещенко.

В футбол Ещенко попал случайно. По его словам, в футбольную школу его позвал сосед, с которым они вместе играли в футбол во дворе. "Я сначала поиграл за другой год. А потом не хватало игрока и меня взяли. Через год я стал капитаном", - рассказал Ещенко.

По словам футболиста, самым жестким тренером в его карьере был Павел Яковенко в "Химках".

"По четыре тренировки в день, приставки все выключали, в 11 часов уже антенны из телевизоров вырывали, чтобы не смотрели, а спать ложились. Мы жили в комнате с Данишевским, и у нас постоянно забирали компьютеры", - говорит Ещенко.

О главном тренере сборной России Фабио Капелло Ещенко отзывается как о человеке, любящем дисциплину. Так, например, все члены команды должны приходить на обед и уходить с него вместе.

Защитник также рассказал, что не хотел бы сейчас играть в чемпионате Украины из-за его предсказуемости. "Там 3-4 команды, которые бьются за первые места. А у нас 10 команд, и не угадаешь, кто победит", - сказал футболист.

Ещенко отметил также, что считает правильным приглашение иностранных арбитров, чтобы те возглавляли судейский "цех".

"У них свое видение, менталитет, отношение. Надо и нам с большим уважением к судьям относится. Раньше ты мог на арбитра матом орать, а сейчас тебе желтую карточку за это дают. Ты понимаешь, что это эмоции и потом подходить к судье, говоришь, что все правильно", - рассказал Ещенко.