Полиция начала задержания фанатов "Анжи" в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре Москвы происходят массовые задержания футбольных фанатов. Полиция принимает меры против болельщиков, которые собираются на Манежной площади.

На Манежной площади столицы задерживают фанатов "Анжи", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Особое внимание полицейские уделяют гражданам с футбольной атрибутикой.

Напомним, 4 октября на московском стадионе "Локомотив" состоится футбольный матч группового раунда Лиги Европы между махачкалинским "Анжи" и швейцарским клубом "Янг Бойз". Порядок на матче будут обеспечивать почти 1400 полицейских.

Отметим, что предыдущий домашний матч "Анжи" в Лиге Европы против голландского АЗ проходил также на стадионе "Локомотив" и запомнился беспорядками на трибунах, а также драками в московском метро между фанатами после матча.

На форуме официального фанатского объединения "Анжи" - "Дикой дивизии" - появилась информация о том, что для сбора болельщиков клуба предоставлена Манежная площадь, откуда они потом под охраной полиции поедут на матч. Информация не соответствовала действительности и болельщиков махачкалинской команды начали задерживать по подозрению в участии в несанкционированной акции.