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03 августа 2012, 11:08

Московское "Динамо" сыграло вничью в Шотландии

футбол Динамо Лига Европы ничья

с сайта fcdynamo.ru

Упорнейший матч между шотландским "Данди Юнайтед" и московским "Динамо", проходивший в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, завершился вничью 2:2.

Счет был открыт на 36-й минуте в первой серьезной атаке хозяев поля. Прямо перед воротами динамовцы оставили одинокого Флуда, удар которого был точен.

Ответный гол был забит уже после перерыва, Кокорин промчался по флангу и подал прямо на неприкрытого Семшова, забытого шотландцами на линии вратарской площади. Игорь не имел права промахнуться из такой позиции - 1:1.

Равенство наблюдалось вплоть до 76-й минуты, когда удачно разыгранный угловой и попустительство динамовской обороны позволили защитнику "Данди" Киту Уотсону буквально затолкать мяч в ворота.

Но столичный клуб не собирался сдаваться на милость победителя, и уже в добавленное арбитром время точный удар Кокорина и удачный рикошет от шотландского игрока обороны поставили точку в этом матче - 2:2.

Ответный матч состоится 9 августа на стадионе "Арена Химки", сообщает Чемпионат.ком.

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