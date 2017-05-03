Игрок "Урала" объяснил, из-за чего возникла драка с футболистами "Локомотива"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Драка между футболистами в финале Кубка России возникла из-за высказывания иностранного игрока "Локомотива". Об этом в интервью телеканалу "Матч ТВ" сказал полузащитник "Урала" Артем Фидлер.

По его словам, "многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно". Фидлер добавил, что больше "не подаст руки" полузащитнику "Локомотива" Мануэлу Фернандешу.

Потасовка между игроками двух команд началась в конце добавленного времени. Когда дерущихся разняли, арбитр показал красные карточки футболистам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну, а также игрокам "Локомотива" Ари и Джефферсону Фарфану. Матч завершился победой "Локомотива" – 2:0.

Видео: youTube/пользователь: SPORT - LIFE (обзоры спортивных игр)