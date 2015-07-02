ЧР по футболу не начнется без утвержденного Минспортом лимита на легионеров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Чемпионат России по футболу, как и любое другое национальное первенство по командному виду спорта, не сможет стартовать без утвержденного Минспортом лимита на легионеров, сообщила заместитель главы ведомства Наталья Паршикова.

"Приказ должен быть принят до старта чемпионата России. Поэтому мы постараемся это сделать на следующей неделе. Без этого приказа не сможет стартовать ни один из чемпионатов по игровым видам спорта", – сказала Паршикова, отметив, что последнее слово в этом вопросе за Министерством спорта.

В приказе будет указано количество иностранцев, которые смогут попасть в заявку клуба на сезон, на матч и сколько из них сможет выходить на поле, передает ТАСС.

Напомним, Чемпионат России по футболу сезона-2015/16 стартует 17 июля. В среду Владимир Путин подписал закон о легионерах, вводящий ограничения на привлечение иностранных специалистов в команды по зимним и летним игровым видам спорта в России.

В сезоне 2014/15 в российском первенстве действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

Однако на исполкоме РФС было принято решение, что в сезоне-2015/16 будет действовать лимит "10+15", по которому в заявке команды на сезон может значиться не более 10 легионеров, но количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.