Фотограф Клавихо-Телепнев расскажет о своем творчестве в центре Люмьер

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет 5 марта встреча с одним из лучших российских фотографов современности – Владимиром Клавихо-Телепневым. Художник расскажет о пути "от классного фотографа к фотографу-классику". Мероприятие состоится в рамках образовательной программы PhotoСреда.

Фотограф расскажет посетителям встречи о специфике своего творчества, любимых фототехниках, процессе создания художественных образов.

Фото: lumiere.ru

В середине 90-х годов Клавихо-Телепнев снимал фотографии для глянцевых журналов и делал рекламные фотоработы. Затем он отошел от фэшн-направления и занялся другими проектами, в том числе арт-съемкой. Его визитной карточкой стали искусственно состаренные монохромные снимки. Клавихо-Телепнев признан во всем мире, а его пронзительные и стильные работы хранятся в личных коллекциях Элтона Джона, Питера Гринуэя, Дмитрия Медведева.

В рамках программы PhotoСреда в Центре фотографии имени братьев Люмьер каждую среду проходят лекции, мастер-классы, встречи с кураторами, критиками, артистами.

Начало встречи с фотографом – в 19.00. Стоимость билета – 500 рублей.