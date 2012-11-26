Жизнь в стиле ретро: где в Москве можно получить ретро-услуги

"Топ-7": о столичных ретро-услугах

Тема ретро с каждым днем становится все популярнее. Бабушкины украшения, мамины платья и танцы под музыку 60-х годов - в этом есть свое очарование. Но ретро - это не просто стиль, а целое мировоззрение. О том, где в Москве можно получить ретро-услуги, можно узнать из нашего материала.

На Патриарших прудах находится настоящая английская цирюльня, где можно побриться по запатентованной в начале XIX века технологии или получить консультации по отращиванию усов и бакенбард. Barbershop Mr. Right ориентирован строго на мужчин. Заведение оборудовано антикварными брадобрейными креслами 1960-70-х годов, мебелью из мореного дерева и гранитными столешницами – все в лучших традициях английских цирюлен.

Касательно цен: бритье головы, например, обойдется в 1500 рублей, моделирование бороды – в 1200 рублей, королевское бритье – в 1700 рублей. Помимо парикмахерских услуг, в салоне могут сделать массаж, процедуры по уходу за кожей лица, маникюр и много другое.

Фото: myfairlady.ru

В помещении Mr. Right также работает салон "Моя прекрасная леди", напоминающий женские салоны викторианской эпохи. Здесь можно сделать маникюр и педикюр, биоэпиляцию, покрасить волосы или сделать укладку. Во время процедур московские леди могут посмотреть кино, послушать музыку или заказать напитки. Европейский маникюр будет стоить 1000 рублей, вечерняя укладка - от 2500 тысяч, окрашивание длинных волос - от 5000 рублей.

Борода подстрижена, волосы уложены в элегантную прическу, теперь можно и потанцевать. Любителей ретро-танцев ждут в "Московском Свинг Данс Клубе", который развивает танцевальную свинговую культуру 20-50-х годов XX века. В школе можно научиться танцевать буги-вуги, бальбоа, чарльстон, линди хоп и другие танцы эпохи расцвета танцевальной культуры. Набор в группы начинающих проходит круглый год. Разовое занятие обойдется в 300 рублей, а абонемент на десять уроков - в 2500 рублей.

Фото: retroelektro.ru

Чтобы тренироваться в чарльстоне не только в школе, но и дома, нужна музыка. Винтажную аудиотехниху и виниловые пластинки можно приобрести в магазине "Ретро Электро". Катушечные магнитофоны, виниловые проигрыватели, тюнеры и радиоприемники - вся техника в отличном состоянии. Ассортимент виниловых пластинок также разнообразен - от популярной до рок-музыки.

Одежду 60-х годов можно сшить в ретро-ателье The 60's. Модельеры помогут подобрать наиболее подходящие фигуре фасоны платьев, проконсультируют в выборе тканей и фурнитуры и приедут на примерку на дом. Если платье нужно только на один вечер, а тратить лишние деньги на пошив не хочется, то костюм можно арендовать. Допустим, прокат платья без подъюбника на три дня обойдется в 1500 рублей.

Фото: multkniga.com

Сфотографироваться в обновках можно в ретро-фотостудии Zoom. Это будет не просто фотосессия, а полноценное фото-анимационное действие с воссозданием старинного интерьера. Чикаго, Мулен Руж, 12 стульев - студия предлагает различные интерьеры, объединенные темой ретро. Но главное - ретро-фотостудия сможет приехать туда, куда необходимо заказчику. Это хороший вариант для тематических вечеринок.